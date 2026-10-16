ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية

وصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية بأنها "مخزية".

وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" لدى سؤاله عن هذه الهجمات: "تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية”.

ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرا أنه أقل استعدادا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

ودعا إلى توقف هذه الحرب قريبًا.

وقال: “أجد أن التعامل مع زيلينسكي أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين".

واعتبر أنّ زيلنسكي لا يريد التوصل إلى تسوية رغم قوله إنه يريد ذلك، واصفًا إياه بالشخصية غير الجيدة للتعامل معها.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ أوكرانيا بحاجة إلى انتخابات جديدة في ظل استمرار الحرب.