روسيا: استهدفنا منشأة لوجستية وسفينة متجهة الى أوديسا الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام، أن الجيش الروسي استهدف منشأة لوجستية في منطقة أوديسا الأوكرانية بالإضافة إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى المنطقة.



وذكرت الوزارة أن المنشأة والسفينة كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية.