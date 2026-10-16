رئيس الاحتياطي الفدراليّ الأميركيّ: الذكاء الاصطناعيّ تمثّل التحوّل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد

أكّد رئيس مجلس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ كيفن وارش أنّ طفرة الذكاء الاصطناعي تمثّل التحوّل الأكثر تأثيرًا للاقتصاد العالميّ خلال حياته.

وتوقّع، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي في بانكوك، مسارًا إيجابيًا، لكن محفوفًا بالعقبات يستدعي مراقبة دقيقة من البنوك المركزية.

وقال إنّ "هذه التكنولوجيا ستُحدث تحوّلا في الاقتصاد الفعليّ وإذا كنّا لا نعرف كيف ستؤثر في سوق العمل خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، فيمكننا مع ذلك افتراض أنها ستعزز الإنتاجية في الاقتصادات والدول التي تحسن الاستفادة منها، وستؤدي إلى توليد مزيد من الثروات".

في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من المخاطر التي قد تشكّلها طفرة الذكاء الاصطناعيّ على الاقتصاد والاستقرار المالي، في حال حدوث انعكاس مفاجئ في اتجاه الأسواق والاستثمارات، وسط مخاوف بشأن أرباح القطاع ومكاسبه على صعيد الإنتاجية.