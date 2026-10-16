الاتحاد الأوروبي: "الوقت ليس مناسبا" للكف عن مساعدة أوكرانيا ورفع العقوبات عن روسيا

شدد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن "الوقت ليس مناسبا" للكف عن مساعدة كييف ورفع العقوبات عن موسكو، في موقف يشكّل دعما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما يتصاعد التوتر بينه وبين واشنطن.



وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لوسائل الإعلام وإلى جانبه زيلينسكي لدى وصولهما إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا ليس وقت سحب الدعم لأوكرانيا. هذا ليس وقت تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. إنه الوقت المناسب لزيادة دعمنا، وزيادة ضغطنا"، مضيفا: "يمكنكم الاعتماد علينا"،



من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "ثمة أمر واضح تماما وهو أننا لن نرفع أي عقوبة ما دامت روسيا لم توقف الحرب".