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الرئيس الإيراني: نزاعات الشرق الأوسط أدت إلى "إبادة بيئية"

أخبار دولية
2026-10-16 | 04:40
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الرئيس الإيراني: نزاعات الشرق الأوسط أدت إلى &quot;إبادة بيئية&quot;
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الرئيس الإيراني: نزاعات الشرق الأوسط أدت إلى "إبادة بيئية"

دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان دول العالم الى إدانة ما وصفها بـ"الإبادة البيئية" في الشرق الأوسط الناجمة عن "الحروب العدوانية".
     
وأشار بيزشكيان إلى أن النزاعات في غزة ومنطقة الشرق الأوسط عموما كانت لها تداعيات كبيرة على الطبيعة تتجاوز الحدود وتستوجب "حلولا دولية".
     
وقال مخاطبا قمة للطبيعة تستضيفها أرمينيا ويحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام من افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر بشأن التنوع البيولوجي (كوب17): "ما حصل في منطقتنا نتيجة الحروب العدوانية هو تدمير بيئي شامل، أو إبادة بيئية، وهو أمر يجب إدانته".     

أخبار دولية

مسعود بيزشكيان

الحروب

الشرق الأوسط

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