الفاتيكان: البابا لاوون طلب من بوتين وقف إطلاق النار في أوليشكي الأوكرانية

أجرى البابا لاوون الرابع عشر الذي يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم سرطاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب فيه وقف إطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية، المحاصرة بين الجيشين الروسي والأوكراني على ضفاف نهر دنيبر، وفق ما أفاد الفاتيكان.

وقال الكرسي الرسولي في بيان "خلال المكالمة، أعرب قداسة البابا عن قلقه البالغ حيال الوضع الإنساني الخطير في مدينة أوليشكي الواقعة في منطقة خيرسون، مطالبا بهدنة تسمح بإيصال المساعدات الغذائية والصحية، وتتيح الإجلاء الطوعي والآمن للسكان المدنيين".

وجدد البابا "تأكيد التزام الكرسي الرسولي بالحوار والسلام"، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، قال الكرملين في بيان إن الجانبين أجريا محادثة تم خلالها "تقديم شرح مفصل يتصل بمسؤولية نظام كييف عن الوضع الإنساني الصعب" في أوليشكي.

وأضاف الكرملين أن بوتين تمنى للبابا الشفاء العاجل، مؤكداً "أهمية التعاون بين روسيا والفاتيكان في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية الجامعة".

وتقر كل من أوكرانيا وروسيا بوجود أزمة إنسانية في منطقة أوليشكي، لكنهما تتبادلان الاتهام حول المسؤولية عن هذا الوضع، اذ يحمل كل طرف الآخر مسؤولية عرقلة إيصال المواد الغذائية وعمليات الإجلاء.