بقائي: إيران ثابتة على موقفها المبدئي تجاه اليمن ومستعدّة للمساعدة في حلّ الخلافات بين السعودية واليمن سلميًا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث إلى الصحافيين، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الصراع بين السعودية واليمن، مشدّدًا على ضرورة الحوار بين الطرفين لحلّ الخلافات عبر المسارات الدبلوماسية.



وأوضح بقائي أنّ إيران كانت دائمًا مستعدّة لبذل مساعيها الحميدة للمساعدة في إنهاء الصراع، ولا تزال مستعدّة لاستخدام جميع إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف، إذا طلب الطرفان ذلك.



وأشار بقائي إلى تاريخ الصراع بين السعودية واليمن، معتبرًا أنّ تطورات السنوات الاثنتي عشرة الماضية أثبتت أنّ التدخل الخارجي والنهج العسكري والحصار ليست حلولًا للأزمة اليمنية.



وأضاف أنّ الشعب اليمني صمد لأكثر من عقد في وجه الحصار البحري والجوي المفروض على بلاده، وتحمّل بصبر استثنائي تداعيات هذا الحصار الذي وصفه بالظالم، معتبرًا أنّ جهات من خارج المنطقة، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة، تقف وراء التخطيط له. وأعرب عن أمله في أن تبذل دول المنطقة والعالم الإسلامي جهودًا لإنهاء هذا الوضع.



وردًا على اتهامات أحد مسؤولي وزارة الخارجية السعودية لإيران بتشجيع اليمنيين على مهاجمة السعودية، أكّد بقائي أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي ادعاءات بشأن دورها في العمليات العسكرية التي ينفّذها اليمنيون.



وشدّد على أنّ حلّ الأزمة اليمنية يتطلّب احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ووقف جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والأهم من ذلك إنهاء الحصار الجوي والبحري المفروض عليه.



وأكّد بقائي أنّ القوات المسلحة اليمنية تتصرّف وفقًا لمصالحها وتقديراتها الخاصة، معتبرًا أنّ هذه الاتهامات غير قابلة للتصديق بالنسبة إلى المطلعين على طبيعة العلاقات بين إيران وحلفائها.



وختم بالتأكيد أنّ إيران لا ترى أنّ تصعيد التوترات يصبّ في مصلحة أيّ طرف.