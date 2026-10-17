وزير المالية البريطاني: توسيع مطار هيثرو سيعزز النمو

رأى وزير المالية البريطاني جون هيلي Hن توسيع مطار هيثرو سيساعد في دفع عجلة النمو، مبديا دعمه المشروع بعدما رفض رئيس الوزراء آندي بيرنام تأييد خطط إنشاء مدرج جديد.



وقال هيلي لصحفيين خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك إن المشروع يتماشى مع هدف الحكومة الرئيسي تعزيز الاقتصاد.



وقبل ثلاثة أسابيع، رفض بيرنام تأييد المشروع وقال إن القرار يعود إلى السكان الذين يعيشون بالقرب من المطار.



وقالت شركات كثيرة، منها شركات طيران، ومستثمرون إنه ينبغي توسيع المطار، لكن بعض السكان المحليين اعترضوا على الضوضاء الناجمة عن زيادة عدد الطائرات، في حين قد تتعرض أهداف بريطانيا المناخية للخطر بسبب إضافة آلاف الرحلات الجوية.



ويواجه مطار هيثرو عملية تخطيط طويلة قبل أن يبدأ أي بناء محتمل، وأعلن المطار في أيلول أن المدرج الثالث قد لا يفتح قبل 2039، أي بعد أربع سنوات من الموعد المتوقع في الخطة المبدئية.