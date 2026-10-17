فلافيو بولسونارو يتعهد بضبط مالي ويرفض خفض الإنفاق الاجتماعي

أعلن السناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو يوم الجمعة أنه سيسعى إذا انتخب رئيسا إلى كبح ارتفاع الدين العام للبرازيل دون المساس بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الحساسة سياسيا، نافيا تقارير إعلامية أفادت بأن حملته تدرس مثل هذه الإجراءات.



ويواجه المشرع اليميني، وهو الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة إعادة في 25 تشرين الأول، ويتقدم حاليا في استطلاعات الرأي على الرئيس الحالي.

