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ترامب يصدر إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية المرتبطة بروسيا
أخبار دولية
2026-10-17 | 00:22
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ترامب يصدر إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية المرتبطة بروسيا
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء نفطها وغازها.
وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 2022. لكن ترامب أبدى تقاربا مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.
وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الجمهوريون بزعامة ترامب معركة للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تنطوي على خطر زيادة أسعار النفط أكثر، في وقت يواجه فيه الأميركيون بالفعل ارتفاعا في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وكان التشريع، الذي كان السناتور الجمهوري الراحل عن ساوث كارولاينا لينزي غراهام أبرز داعميه في الكونغرس، سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال 30 يوما على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز الروسي، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل ساريا إلى أن يقرر ترامب أو كبار مسؤوليه أن "اتخاذ إجراء إضافي مناسب".
ووقع ترامب قانون لينزي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف أيلول.
وقال ترامب في الأمر التنفيذي "قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
أخبار دولية
إعفاء
عقوبات
ورسوم
جمركية
المرتبطة
بروسيا
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