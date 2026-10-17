الحرس الثوري الإيراني: ناقلة انفجرت بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري يوم السبت أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري في أثناء عبورها مضيق هرمز.



وأفاد التقرير بأن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وكانت تحاول عبور الممر المائي الاستراتيجي بشكل غير قانوني عبر مسار غير مرخص به من إيران.