رئيسة صندوق النقد: سندعم العراق "بقوة" ونحتاج لمزيد من العمل على برنامج لبنان

أعلنت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن الصندوق يعتزم دعم العراق "بقوة" من خلال برنامج قروض مطلوب، في حين تجري مباحثات "مكثفة" بشأن دعم لبنان، ما يعكس تقدما ملحوظا نحو إقرار برنامج قروض.



وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي ختامي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك "سنقدم للعراق الدعم بالمال والسياسات. أما بالنسبة للبنان، فنجري مباحثات مكثفة مع السلطات اللبنانية".



وأضافت "أحرزنا تقدما كبيرا في البرنامج. لا يزال أمامنا بعض العمل المشترك، وأنا على ثقة بأننا سننجح في الأمر".