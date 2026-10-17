وكالة: بوتين يطلب من الحكومة الموافقة على خطة لإصلاح أضرار هجمات أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات للحكومة بالموافقة على برنامج لإصلاح البنية التحتية التجارية واللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.