روسيا هاجمت خلال الليل أكثر من 15 منشأة طاقة

هاجمت روسيا خلال الليل أكثر من 15 منشأة طاقة في المناطق الغربية والوسطى، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

وقال في منشور على تطبيق تيليغرام: "وسعت روسيا نطاق حملتها ضد شبكة الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها على الإصلاح إلى أقصى حد ممكن".

واعتبر أن قرار دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات فرضها الكونغرس الأميركي، هو مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت تكثّف موسكو هجماتها على قطاع الطاقة.

وقال: "حجب العقوبات الأميركية، وتخفيف الضغط على المعتدي، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات".