الفاتيكان يؤكد أن البابا لاوون الرابع عشر سيغادر المستشفى السبت

أعلن الفاتيكان أن البابا لاوون الرابع عشر سيغادر المستشفى بعدما بات في وضع صحي يؤهله لذلك، عقب خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في الرئة في مطلع هذا الأسبوع.

وكتب الطبيبان لويجي كاربوني وستيفانو مارغاريتورا في مذكرة نشرها الفاتيكان "استنادا إلى نتائج فحوص الدم، وصورة الأشعة السينية للصدر التي أُجريت هذا الصباح، وتقييما للحالة السريرية، تبيّن أن الأب الأقدس بات مؤهلا لمغادرة المستشفى".

وأكد الفاتيكان أن "البابا لاوون الرابع عشر سيغادر اليوم مستشفى جيميلي الجامعي" في فترة بعد الظهر. أضاف "وغدا سيتلو صلاة التبشير الملائكي من نافذة الشقة البابوية".

وتعوّد الحبر الأعظم إقامة صلاة "التبشير الملائكي" كل يوم أحد من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس، أمام حشود من المؤمنين.