الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار عفو

أعلن الحوثيون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية كانوا معتقلين منذ استئناف المواجهات في تموز، في إطار عفو أصدروه في أيلول.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى خلال مؤتمر صحافي في صنعاء إن العناصر الـ159 هم عسكريون "سلموا أنفسهم طواعية دون قتال" خلال الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون في غرب اليمن.

وأوضح أن الإفراج عنهم تم في إطار "عفو عام" أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي محمد المشاط في 10 أيلول على "كل من ترك السلاح وسلم نفسه طواعية للقوات المسلحة من دون قتال".

كما أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، عن عفو عام للمقاتلين الذين ينشقون عن الحوثيين ويعلنون دعمهم للقوات الحكومية.