 رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح في يد الدولة

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، وبحثا في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وشدّد الرئيس العراقي على أهمية استقرار لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، ووصف لبنان بأنه بلد غني بطاقاته البشرية وكفاءاته. وأكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات اللبنانية للاستثمار، وأن بلاده ماضية في طريق التعافي السياسي والاقتصادي، وأن استقرارها شرط أساسي لأمن المنطقة.