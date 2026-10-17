أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انطلاق المسيرة الاحتجاجية في باريس رغم الصدامات بين متظاهرين والشرطة

أخبار دولية
2026-10-17 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انطلاق المسيرة الاحتجاجية في باريس رغم الصدامات بين متظاهرين والشرطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
انطلاق المسيرة الاحتجاجية في باريس رغم الصدامات بين متظاهرين والشرطة

بدأت التظاهرة الرئيسية في باريس في إطار التعبئة الوطنية احتجاجا على غلاء المعيشة، في موعدها المحدد بعيد الثانية بعد ظهر السبت (ظهرا بتوقيت غرينتش)، رغم وقوع صدامات مع قوات الأمن، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
     
ويشارك في التظاهرة محتجون من حركة "السترات الصفراء"، وطلاب مدارس ثانوية وجامعات، إضافة إلى ناشطين في مجال المناخ وغيرها من القطاعات. ومن المقرر أن تتجه الى ساحة كليشيه في شمال المدينة عبر مسار سمحت به الشرطة التي حظرت التجمع في أماكن أخرى وخصوصا حول مقرات رسمية، مثل قصر الإليزيه الرئاسي وماتينيون (مقر رئاسة الوزراء)، وجادة الشانزليزيه.
 
وعلى هامش التظاهرات الوطنية احتجاجا على تكاليف المعيشة، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون الفرنسية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
     
ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
 
كذلك، اقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال فرنسا، وألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس. 
     
وأكدت قوات مكافحة الشغب بعد دقائق أن جميع المحتجين غادروا المكان. وجاء ذلك بعد ساعات من قيام محتجين باقتحام مبنى بلدية مدينة مرسيليا بجنوب البلاد، قبل أن تجبرهم الشرطة على الخروج منه.

أخبار دولية

المسيرة الاحتجاجية

باريس

الصدامات

متظاهرين

الشرطة

LBCI التالي
الحرس الثوريّ الإيرانيّ يعلن اشتعال ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بلغمين في هرمز
 رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح في يد الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-11

انطلاق مسيرة من ساحة الشهداء نحو مدخل مجلس النواب رفضا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي

LBCI
أخبار دولية
2026-07-27

الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل هاجم أشخاصًا بسكين في باريس

LBCI
أخبار دولية
2026-07-26

الشرطة الألمانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم على مسيرة للمثليين

LBCI
أخبار دولية
12:02

أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحرب السعودية - الحوثية... هل تتدخلُّ مصر؟

LBCI
أخبار دولية
12:53

انفجار في مخزن للعتاد في مقرّ للحشد الشعبي في بغداد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
12:18

رئيس البلدية الفرنسيّ لفرانس برس بعد اعتداء الضفة: إسرائيل "تتساهل" مع عنف المستوطنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-10-11

شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)

LBCI
فنّ
2026-01-24

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2026-09-17

وزارة الاقتصاد: 16 ألفاً و668 كشفاً ميدانياً لحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي

LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

الهيئة الصحية الاسلامية: الأولوية القصوى يجب ان تبقى للسلامة الشخصية لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من باريس… لبنان يفتح آفاقاً جديدة لصادراته الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحرب السعودية - الحوثية... هل تتدخلُّ مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وزير الخارجية الفرنسي ووزيرة الجيوش الفرنسية في بيروت لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

اشتباك جديد بين المصارف ووزارة المال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

واشنطن رفعت الحظر... ولكن ثغرات مطار بيروت تؤخّر الـDirect Flights!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مباني طرابلس بخطر والأرقام جاهزة... لكن لا خطة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أدوية أمراض مستعصية ومناعية غير مستوفية بموافقات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

خبر مأساوي: وفاة فتى في مدينة ملاهي... فما الذي حصل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:42

السفارة السورية في لبنان تنفي أي علاقة لها باعتقال معراج أورال وتؤكد عدم امتلاكها معلومات عن العملية

LBCI
خبر عاجل
10:50

لقاء مطوّل ونقاش صريح بين رجي وعراقجي حول الملفات العالقة بين لبنان وإيران

LBCI
حال الطقس
02:51

الطقس غير المستقر مستمر حتى الغد...

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف 17-10-2026

LBCI
أخبار دولية
12:02

أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

LBCI
خبر عاجل
04:48

النائب إبراهيم الموسوي عبر "إكس": "أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة… لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

الأشغال تكثّف ورش تأهيل الطرق في الجنوب: معبر بديل لجسر طيرفلسيه المدمّر وتعبيد طرق حيوية ومعالجة أضرار الحرب وتعزيز السلامة المرورية

LBCI
أخبار دولية
00:29

ترامب يسخر من شعبية اسم محمد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More