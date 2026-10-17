انطلاق المسيرة الاحتجاجية في باريس رغم الصدامات بين متظاهرين والشرطة

بدأت التظاهرة الرئيسية في باريس في إطار التعبئة الوطنية احتجاجا على غلاء المعيشة، في موعدها المحدد بعيد الثانية بعد ظهر السبت (ظهرا بتوقيت غرينتش)، رغم وقوع صدامات مع قوات الأمن، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



ويشارك في التظاهرة محتجون من حركة "السترات الصفراء"، وطلاب مدارس ثانوية وجامعات، إضافة إلى ناشطين في مجال المناخ وغيرها من القطاعات. ومن المقرر أن تتجه الى ساحة كليشيه في شمال المدينة عبر مسار سمحت به الشرطة التي حظرت التجمع في أماكن أخرى وخصوصا حول مقرات رسمية، مثل قصر الإليزيه الرئاسي وماتينيون (مقر رئاسة الوزراء)، وجادة الشانزليزيه.

وعلى هامش التظاهرات الوطنية احتجاجا على تكاليف المعيشة، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون الفرنسية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

كذلك، اقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال فرنسا، وألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.



وأكدت قوات مكافحة الشغب بعد دقائق أن جميع المحتجين غادروا المكان. وجاء ذلك بعد ساعات من قيام محتجين باقتحام مبنى بلدية مدينة مرسيليا بجنوب البلاد، قبل أن تجبرهم الشرطة على الخروج منه.