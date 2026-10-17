مستوطنون إسرائيليون يهاجمون سيارات دبلوماسيين أوروبيين في الضفة الغربية المحتلة

هاجم مستوطنون إسرائيليون موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجولهم في الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، حسبما أفاد شاهد عيان ودبلوماسيان وكالة فرانس برس.



وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما) وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أن إصاباته لا تبدو مهددة لحياته.