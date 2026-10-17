البرلمان المصري يعقد "جلسة طارئة" الأحد بعد موقف السيسي بشأن الدفاع عن السعودية

يعقد البرلمان المصري "جلسة طارئة" الأحد بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد القاهرة للدفاع عن السعودية التي تتعرض لضربات من الحوثيين اليمنيين.



وأوردت صحيفة الأهرام الحكومية: "يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب".



وكان السيسي قال إن مصر ستنفذ "أي إجراء" لحماية السعودية في حال طلبت الرياض ذلك، مشيرا الى أن ذلك "يتطلب من البرلمان المصري التصديق، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة حتى يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا ذلك".