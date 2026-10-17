مئات المتظاهرين في بلجيكا تزامنا مع الاحتجاجات الفرنسية

تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد غلاء المعيشة، فيما تخللت بعض التجمعات في بلجيكا أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".



وفي بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عصرا أمام مبنى البورصة في وسط المدينة لتفريق مجموعة من الشباب كان بعضهم يلقي مقذوفات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.



وأُوقف نحو عشرة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، بحسب شرطة بروكسل.



وندّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين بما وصفه بـ"العنف الواضح والمنظم والمتكرر لزعزعة استقرار مجتمعنا".



وكانت دعوات للتظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مئات الأشخاص إلى التجمع في المحطة المركزية منذ الصباح الباكر، من دون الحصول على أي تصاريح.



وسُمح بتنظيم مسيرة باتجاه إحدى المحطات في بروكسل تخللها بعض الحوادث، إذ لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه ردا على استخدام بعض المتظاهرين أدوات خطرة "بينها ألعاب نارية وإشارات مرور وسوائل قابلة للاشتعال"، بحسب الشرطة.



ومنذ مطلع تشرين الاول، يتظاهر طلاب المدارس الثانوية في عدد من المدن البلجيكية الرئيسية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجامعية.



,في بروكسل، تصاعد التوتر منذ 9 تشرين الاول بعد تظاهرة نقابية شارك فيها 30 ألف شخص بحسب الشرطة، وانضم إليها شباب قالوا إنهم تعرضوا لقمع الشرطة.



وخلال تظاهرة السبت، أُضرمت النيران في حاويات نفايات ودراجات كهربائية وثلاث سيارات على الأقل.



وفي لييج، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في منطقة بوسط المدينة سبق أن شهدت أعمال عنف وتخريب قبل عشرة أيام.