وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل أن توقف في شكل عاجل "العنف الإجرامي" للمستوطنين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون واستهدف موكبا لدبلوماسيين أوروبيين كانوا يزورون الضفة الغربية المحتلة، و"إحالتهم على القضاء".



ووصف بارو الهجوم الذي تعرّض خلاله رئيس بلدية فرنسي للضرب المبرح بأنه "مروّع"، مؤكدا في منشور عبر منصة اكس أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية "وضع حدّ عاجل لهذا العنف الإجرامي وضمان أمن المدنيين، بموجب التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي".