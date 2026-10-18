رئيس الوزراء الفرنسي: توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطيا في الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن 1200 شخص أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا السبت، فيما أُصيب 150 شرطيا.



وقال، خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس "إنها لمعجزة أن الحصيلة ليست أعلى من ذلك".