السعودية تعلن اعتراض مسيّرات ومصر تدرس المساعدة في الدفاع عنها

أعلنت السعودية السبت اعتراض موجة جديدة من الطائرات المسيّرة، فيما تدرس حليفتها مصر تقديم مساعدة للمملكة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المتكررة التي يشنّها الحوثيون اليمنيون.وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع السبت بأنّ السعودية شنّت، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عشرات الضربات الجوية، التي أسفرت عن سقوط "عدد كبير" من القتلى والجرحة.وقال متحدّث باسم التحالف الذي تقوده السعودية السبت إنّه جرى "اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية في مناطق الرياض والشرقية والجنوب".وتلقّى سكان العاصمة الرياض فجر الأحد إنذارا عبر هواتفهم بوجود "تهديد جوي معادٍ"، وفق ما أفاد صحافيان في وكالة فرانس برس، ما لبثت السلطات أن رفعته بعد دقائق.