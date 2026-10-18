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رومانيا تسقط مسيرتين روسيتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود

أخبار دولية
2026-10-18 | 00:09
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رومانيا تسقط مسيرتين روسيتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود
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رومانيا تسقط مسيرتين روسيتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود

أعلنت رومانيا السبت إسقاط مسيرتين روسيتين فوق البحر الأسود، وسط تصاعد هجمات المسيرات على سفن في المنطقة في اطار تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور عبر فيسبوك: "استهدف طيارون في الجيش الروماني طائرتين مسيرتين وأسقطوهما قبل دقائق فوق البحر الأسود، بعد لحظات من دخولهما أراضينا بشكل غير قانوني".

وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين "من طراز جيران"، وهو نوع من المسيرات الهجومية الروسية صُمم بالاستناد إلى مسيرات إيرانية من طراز "شاهد".

وكتب ميروتا "دخلت المسيرة الأولى المجال الجوي الروماني في تمام الساعة 17,59 بالتوقيت المحلي (14,59 بتوقيت غرينتش)، وأُسقطت في أقل من دقيقتين، على بُعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة سولينا الساحلية على البحر الأسود".

وأضاف أن "المسيّرة الثانية كانت في المنطقة نفسها، واستُهدفت وأُسقطت في الساعة 18,05 بالتوقيت المحلي (15,05 بتوقيت غرينتش)، بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني، على بُعد 20 كيلومترا شرق سولينا".

وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الروماني أسقطت طائرتين مسيرتين بعد أن رصدت أنظمة الرادار مجموعة من الأهداف الجوية تتحرك على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق جزيرة سيربنت، متجهة نحو الجنوب الغربي.
 

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