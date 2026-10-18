روبيو يعرب عن انزعاج واشنطن إزاء مشاهد الاعتداء على مصوّرة أميركية في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت عن انزعاج بلاده إزاء مشاهد الاعتداء على مصوّرة صحافية أميركية في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إسرائيل إلى "التصدي بحزم" لأعمال العنف.



وقال روبيو "نحن منزعجون للغاية من هذه الصور ومن المشاهد التي نراها"، وذلك بعد إصابة هايدي ليفين، المصورة الصحافية المتمرسة في واشنطن بوست، الجمعة على يد مستوطنين إسرائيليين انهالوا عليها بالضرب، أثناء تغطيتها لأعمال عنف استهدفت مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق شهادتها الشخصية وتصريحات شهود وأطباء.