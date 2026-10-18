أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.وبحسب روبيو، "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.واعتبر أن نزاعات عدة تؤثر في أسعار الطاقة العالمية، من بينها الحرب الأميركية على إيران والهجمات التي يشنّها الحوثيون اليمنيون على السعودية.وتابع: "هذه النزاعات بدأت تتداخل بعضها مع بعض، وكما تؤثر في أسعار النفط والديزل عالميا، فهي توثر أيضا في الاقتصادات".من جهته، قال ترامب في وقت متأخر السبت إن قراره سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة.وأضاف: "إنه قرار جيد جدا، وسيصبّ في مصلحة البلاد، وأعتقد أيضا أنه سيكون في مصلحة العالم".