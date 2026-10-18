التحالف بقيادة السعودية: مقتل فردي طاقم هليكوبتر تحطمت في نجران

أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي في بيان أن طائرة هليكوبتر سعودية من طراز إيه.إتش-6آي تحطمت في منطقة نجران بالسعودية نتيجة خلل فني، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.



وأضاف البيان أن الهليكوبتر سقطت في منطقة تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الحرس الوطني.