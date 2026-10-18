كندا تعلن سقوط قتلى إثر "حادث" في قاعدة عسكرية

أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.وقال ماكغينتي للصحافيين: "يؤسفني أن أعلن سقوط قتلى وإصابات نتيجة حادث وقع في قاعدة" وينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا.وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كتب في وقت سابق السبت على منصة إكس إن "حادثا خطيرا تسبّب في حريق كبير" وقع في القاعدة.