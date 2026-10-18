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رئيس بلدية موسكو: تدمير نحو 200 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة للمدينة

أخبار دولية
2026-10-18 | 00:34
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رئيس بلدية موسكو: تدمير نحو 200 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة للمدينة
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رئيس بلدية موسكو: تدمير نحو 200 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة للمدينة

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تلغرام أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت يوم السبت ما يقرب من 200 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو.

وأشار سوبيانين في سلسلة طويلة من المنشورات إلى أن 195 طائرة مسيرة تم تدميرها منذ منتصف الليل، إذ تقوم فرق الطوارئ بفحص الحطام على الأرض.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية روسافياتسيا إن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو في موسكو أوقفا عمليات الطيران.

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