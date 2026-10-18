هيئة: استهداف قاطرة بحرية قبالة خورفكان بالإمارات بمقذوفين

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد أنها تلقت بلاغا عن واقعة شمال شرقي خورفكان في الإمارات، إذ أفادت قاطرة بحرية كانت تبحر باتجاه الجنوب بتعرضها لضربة من مقذوفين مجهولي المصدر.



وأضافت الهيئة أن الواقعة أسفر عن إصابة طفيفة واحدة، كما لحقت أضرار بالقاطرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تواصل رحلتها في مسارها.