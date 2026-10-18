الاتحاد الأوروبي يندد بمهاجمة مستوطنين موكبا دبلوماسيا في الضفة الغربية السبت

دان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الأحد مهاجمة مستوطنين إسرائيليين موكبا دبلوماسيا أوروبيا في الضفة الغربية المحتلة السبت.



وجاء في بيان لمتحدث باسم التكتل "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون عنيفون في الضفة الغربية، بما فيها تلك التي استهدفت دبلوماسيين أوروبيين"، داعيا إلى "محاسبة كاملة، واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات العنيفة ضدّ الفلسطينيين، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون الراهن، وكذلك ضدّ الصحافيين".



وقال "نحثّ إسرائيل على الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف توسيع المستوطنات".



وهاجم مستوطنون إسرائيليون السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين كانوا يزورون الضفة الغربية المحتلة، وأوسعوا رئيس بلدية فرنسيا ضربا، في سياق تصاعد أعمال العنف التي تستهدف قطاف الزيتون الفلسطيني.



وقال رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو والبالغ 78 عاما، السبت إن مستوطنين ملثمين أطلقوا عبارات مسيئة لفرنسا وركلوه وضربوه بقضبان حديد.



وقال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.



ودان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "بشدة أعمال العنف الخطيرة هذه"، ونسبها إلى "مثيري شغب إسرائيليين"، لكنه أخذ على القنصليات الأوروبية المعنية عدم تنسيق الزيارة مع الجيش الإسرائيلي.

