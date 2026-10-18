في أول ظهور منذ جراحة السرطان... البابا يتعهد بالعودة تدريجيا إلى مهامه

تعهد بابا الفاتيكان، البابا ليو، اليوم الأحد باستئناف أنشطته المعتادة تدريجيا بوصفه زعيما دينيا لنحو 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، وذلك خلال تحيته الحشود في ساحة القديس بطرس في أول ظهور علني له منذ خضوعه لجراحة لإزالة سرطان الرئة قبل خمسة أيام.



وخضع بابا الفاتيكان البالغ 71 عاما لعملية جراحية يوم الثلاثاء لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، مما أثار تكهنات بشأن تأثير مرضه على فترة بابويته التي بدأت قبل 17 شهرا.



وابتسم أول بابا للفاتيكان أميركي الجنسية من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان أثناء مخاطبته المصلين المتجمعين في الأسفل بصوت واضح وثابت اليوم الأحد، وشكر الناس في مختلف أنحاء العالم على صلواتهم، وقال إنه سيبدأ الآن العودة إلى جدوله المعتاد.



وأوضح أنه "بعد تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، كما تعلمون، سأستأنف الآن نشاطاتي تدريجيا، مستعينا دائما بعون الرب وبصلواتكم".



وغادر البابا ليو مستشفى جيميلي في روما أمس السبت، وظهر عند نافذة القصر من دون مساعدة وعقد لقائه الأسبوعي المعتاد عند الظهيرة.



ودعا المصلين الذين كانوا ينتظرون تحت سماء ملبدة بالغيوم إلى نبذ الطموحات الأنانية وخدمة الرب و"العيش من دون مساومات".



وشخصت إصابة البابا ليو بسرطان الرئة الغدي، وهو أكثر أشكال سرطان الرئة شيوعا. وأثار التشخيص صدمة نظرا لكونه أصغر بابا سنا منذ عشرات السنين، والذي انتخب لاعتلاء الكرسي البابوي في أيار 2025.



وخرج من المستشفى أمس السبت بعد أن أظهرت فحوص الدم وصور الصدر التي أجريت في ذلك اليوم تحسنا في حالته الصحية يسمح له بالعودة إلى مقر إقامته. وقال أطباؤه إنه قادر على ممارسة أنشطته اليومية المعتادة بشكل مستقل.



وهتفت الحشود في ساحة القديس بطرس، التي قدر الفاتيكان عددها بنحو 15 ألف شخص، وصفقت بحرارة عندما ظهر البابا ليو للمرة الأولى عند النافذة اليوم الأحد.