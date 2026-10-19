رئيس بلدية كييف: غارة روسية قتلت امرأة وألحقت أضرارًا بمحطة مترو

قتلت غارة روسية امرأة ليلُا في العاصمة الأوكرانية، وألحقت أضرارًا بمحطة مترو على الضفة اليسرى للمدينة، وبمبنى سكنيّ مكون من 25 طابقًا، وفق ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

ولفت إلى أنّ المرأة كانت تبلغ 21 عامًا.

كما لفت إلى أنّ الهجوم أصاب أيضًا، مباني غير سكنية ومنشأة طبية، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في كييف.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنّ الولايات المتحدة استأنفت، بعد توقف قصير، تبادل معلومات مخابراتية بالغة الأهمية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الضربات الصاروخية الروسية، وهي معلومات أساسية لتوفير إنذار من الصواريخ سريعة الحركة التي أطلقتها موسكو على دفعات.