ترامب يمنح نتانياهو تأييده قبل الانتخابات الإسرائيلية

منح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تأييده لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، في خطوة قابلها رئيس الوزراء بالشكر وتعهد العمل المشترك للقضاء على "التهديد الإيرانيّ” بعد أشهر من إطلاقهما حربًا على الجمهورية الإسلامية.

ويتجه الإسرائيليون الى مراكز الاقتراع في 27 تشرين الأول، في انتخابات هي الأولى منذ هجوم حماس واندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

ويسعى نتانياهو، أطول رؤساء الحكومة عهدا في تاريخ إسرائيل، إلى نيل تفويض جديد من الناخبين بعدما دفع البلاد خلال الأعوام الماضية إلى نزاعات متعددة تحت شعار "تغيير الشرق الأوسط"، أبرزها الحرب على إيران بالاشتراك مع واشنطن اعتبارا من شباط.

وترجح استطلاعات الرأي أن تشهد الانتخابات تنافسا محموما بين نتانياهو وأبرز منافسيه غادي آينزكوت الذي ندد بموقف ترامب لجهة تأييد مرشح على حساب آخرين في إسرائيل.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال "لتكن هذه الرسالة بمثابة شهادة على دعمي الكامل وغير المشروط لبيبي نتانياهو في السباق نحو إعادة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل".

وأضاف "هذا هو النموذج من الشراكة الذي تتوقعه الولايات المتحدة من إسرائيل، البلد الذي قدمت اليه الكثير". وتابع "كان بنيامين نتانياهو رئيس وزراء محاربا استثنائيا... وشريكا استثنائيا في صنع السلام".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكر ترامب على "دعمه الهائل" له. وكتب عبر منصة إكس "شكرا، السيد الرئيس ترامب، على دعمكم الهائل وعملنا المشترك. معا، سوف ننجز المهمة".

وأضاف نتانياهو أن "شراكتنا ستتواصل بهدف القضاء على التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين، أو ربما في وقت أقرب"، داعيا الناخبين إلى "الاستماع" إلى دونالد ترامب.