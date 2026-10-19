ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي رغم أحداث الشغب

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض عرض وزير الداخلية لوران نونيز الاستقالة عقب أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها البلاد في مطلع الأسبوع.



واندلعت مظاهرات في فرنسا نتيجة للغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة وكذلك أوضاع المدارس.



ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يجب أن يستمر نونيز في منصبه نظرا إلى ضرورة الحفاظ على تسلسل قيادي داخل الشرطة وقوات الأمن، وطلب منه أيضا وضع أساليب جديدة في أسرع وقت ممكن للتعامل مع من يرتكبون أعمال النهب.



وتحولت المظاهرات على مستوى البلاد إلى أعمال شغب يوم السبت، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، ونُهبت متاجر، وغُطيت مبانٍ بالكتابات على الجدران، بينما اشتبكت جماعات عنيفة مع الشرطة في مدن.



واندلعت اشتباكات أيضا أمس الأحد في باريس ومرسيليا، حيث تدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع محاولات لنهب شركات.