روبيو: يجب أن تركز أوكرانيا وروسيا على إنهاء الحرب

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للصحفيين خلال زيارته لأوزبكستان اليوم الاثنين أن أوكرانيا وروسيا يجب أن تركزا على إنهاء الحرب الدائرة بينهما.



وردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ للتفاوض حول إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا منذ أربع سنوات، قال روبيو "هناك حديث عن عقد اجتماع. لا أعرف ما إذا كان قد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية، لكن الرئيس كان واضحا. إنه يرغب في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا".