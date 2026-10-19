سفارات واشنطن في الخليج والشرق الأوسط تحذّر مواطنيها من "الوضع الأمنيّ المعقّد"

حضّت سفارات الولايات المتحدة في الخليج ومعظم بلدان الشرق الأوسط مواطنيها الموجودين في المنطقة على توخّي "أقصى" درجات الحذر في ظل "الوضع الأمني المعقّد”.

ودعتهم إلى الاستعداد للاضطرابات في حركة السفر.

ونشرت سفارات واشنطن لدى دول الخليج وإيران والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل تحذيرًا أمنيًا جاء فيه "ينبغي على الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخّي أقصى درجات الحذر في ظل الوضع الأمني المعقّد. ويُرجى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجالات الجوية، وحدوث اضطرابات في حركة السفر".

وأشارت في التحذير إلى الأوضاع في السعودية، التي تعرّضت لهجمات شبه يومية نفّذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات، كان أعنفها الهجوم على مطار الرياض في 10 تشرين الأول الذي أسفر عن 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وأشار التحذير إلى أن "إيران والجماعات الموالية لها قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج، أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأميركية والمؤسسات الأخرى".