وزير الخارجية الروسي يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران الاثنين، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط.



ووصل الوزير الروسي آتيا من البحرين، ومن المقرر أن يستقبله في طهران الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وأن يجتمع بنظيره الإيراني عباس عراقجي.



وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه روسيا إلى الاضطلاع بدور وساطة في الحرب، وقال لافروف الأحد من البحرين إنها تهدف إلى "منع عودة حرب واسعة النطاق"، في ظل تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن.



وتعود آخر زيارة قام بها لافروف لإيران إلى شباط 2025.



وفي مطلع تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن روسيا مستعدة للمساهمة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب.



وتربط روسيا وإيران علاقات وثيقة وشهد مستوى تعاونهما العسكري والاقتصادي تصاعدا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.



وفي أواخر أيلول، أعلن لافروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده مستعدة للعمل من أجل تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز ومنطقة الخليج.