أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن والعراق يؤكدان ضرورة مد أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة في ظلّ أزمة مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-10-19 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأردن والعراق يؤكدان ضرورة مد أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة في ظلّ أزمة مضيق هرمز
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي نزار آميدي ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع مدّ أنبوب للنفط العراقي من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله والرئيس نزار آميدي أكّدا في اتصال هاتفي "على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة، لأهميته في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
ويأتي ذلك بعد تأثر الصادرات النفطية العراقية جراء اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويؤمن هذا المشروع المُعلّق منذ سنوات وصول النفط العراقي من البصرة الواقعة على ساحل الخليج، إلى ميناء العقبة الواقع في جنوب الأردن على البحر الأحمر، عبر أنبوب.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أكد في 7 حزيران خلال زيارة لعمان أن مشروع مدّ أنبوب للنفط بين البلدين "خيار استراتيجي" للعراق في ظل تقييد تصدير النفط عبر مضيق هرمز.
وكان الأردن والعراق وقّعا في نيسان 2012 اتفاقا إطارا لمدّ أنبوب بطول 1700 كيلومتر، قادر على نقل مليون برميل من النفط يوميا.
لكن المشروع الذي تقدّر كلفته بـ18 مليار دولار، ظل حبرا على ورق.
ومن المفترض أن يوفر الأنبوب للأردن نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ويتضمن المشروع بناء خزانات بسعة سبعة ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة إن العراق خسر نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب أزمة مضيق هرمز.
وإضافة إلى انحسار الإيرادات النفطية التي تشكّل 90 % من إيرادات العراق، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وتدنّت احتياطات العملات الأجنبية بحوالى 20 مليار دولار، على وقع الحرب في الشرق الأوسط، ما اضطرّ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي.
وكان العراق، وهو عضو في منظمة "أوبك"، يُنتج قبل الحرب نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدّر منها نحو 3,5 ملايين معظمها من جنوب البلاد عبر هرمز.
أخبار دولية
الأردن
العراق
أنبوب نفطي
البصرة
العقبة
مضيق هرمز
التالي
مدارس في المملكة المتحدة والمجر وصربيا تتلقى بلاغات كاذبة عن وجود قنابل
رئيس وزراء فرنسا يطالب السلطات المحلية بفرض حظر تجول جزئي عقب أعمال الشغب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-01
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
أخبار دولية
2026-08-01
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
0
آخر الأخبار
2026-09-12
ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: نحن نسيطر على مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-09-12
ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: نحن نسيطر على مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-07-28
مجلس الوزراء السعودي: ندين اعتداء الميليشيات التابعة لإيران باليمن والعراق على منشآت نفطية وسفن بالبحر الأحمر
آخر الأخبار
2026-07-28
مجلس الوزراء السعودي: ندين اعتداء الميليشيات التابعة لإيران باليمن والعراق على منشآت نفطية وسفن بالبحر الأحمر
0
آخر الأخبار
2026-09-14
وزير الطاقة والمياه جو الصدي للـLBCI: مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريًا
آخر الأخبار
2026-09-14
وزير الطاقة والمياه جو الصدي للـLBCI: مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
0
أخبار دولية
13:54
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
أخبار دولية
13:54
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
0
أخبار دولية
13:51
ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات
أخبار دولية
13:51
ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات
0
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:00
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": لماذا ربط رواتب الجيش برواتب جميع العاملين في القطاع العام؟
خبر عاجل
15:00
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": لماذا ربط رواتب الجيش برواتب جميع العاملين في القطاع العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
0
خبر عاجل
15:02
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة
خبر عاجل
15:02
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة
0
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
0
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
0
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
0
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
0
أخبار لبنان
12:26
رئيس الحكومة استقبل وفداً من لقاء النواب السنّة عبدالله: المجلس الدستوري حاول تعكير ما أنجزناه لكنه لم يوفّق ريفي: التفسيرات السلبية خلقت أجواءً سلبية لن تكون موضع تنفيذ
أخبار لبنان
12:26
رئيس الحكومة استقبل وفداً من لقاء النواب السنّة عبدالله: المجلس الدستوري حاول تعكير ما أنجزناه لكنه لم يوفّق ريفي: التفسيرات السلبية خلقت أجواءً سلبية لن تكون موضع تنفيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
7
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
8
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More