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رئيس وزراء فرنسا يطالب السلطات المحلية بفرض حظر تجول جزئي عقب أعمال الشغب

أخبار دولية
2026-10-19 | 08:31
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رئيس وزراء فرنسا يطالب السلطات المحلية بفرض حظر تجول جزئي عقب أعمال الشغب
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رئيس وزراء فرنسا يطالب السلطات المحلية بفرض حظر تجول جزئي عقب أعمال الشغب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الاثنين أنه طلب من السلطات المحلية فرض حظر تجول جزئي هذا المساء في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع.

وقال لوكورنو للصحفيين إنه "عازم تماما على استعادة النظام العام"، وإنه إذا كان إعلان حالة الطوارئ أمرا ضروريا "فإننا قادرون على القيام بذلك"، لكنه أضاف أن فرض حظر تجول جزئي يبدو "أكثر ملاءمة" في هذه المرحلة.

ولم يذكر المدن التي ستشهد فرض حظر التجول الجزئي ولا الشكل الذي سيتخذه، لكنه استبعد فرض حظر تجول على باريس بأكملها.

وقال لوكورنو "يجب أن تكون إعلانات حظر التجول محددة المناطق وجزئية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرض حظر تجول على باريس بأكملها".

وصرح وزير الداخلية لوران نونيز للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي نفسه بأنه لا توجد خطط لإلغاء مباراة كرة القدم التي ستقام مساء غد الثلاثاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وطالب رؤساء بلديات أكبر المدن الفرنسية اليوم الاثنين الحكومة بتقديم تفسيرات لما وصفوه بعدم جاهزية قوات الأمن.

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب أسابيع من المظاهرات الطلابية التي تخللتها حوادث عنف متفرقة في الشوارع، ما أربك البلاد قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة وزاد من الضغوط الناجمة عن ضعف الاقتصاد وتصاعد الديون.
 

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