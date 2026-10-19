لافروف: إنهاء الوجود العسكري الأجنبي شرط لتحقيق سلام دائم في الخليج

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تحقيق سلام دائم في الخليج يتطلّب إنشاء آلية أمنية مشتركة تضمّ الدول العربية الست المطلة على الخليج وإيران، مشدداً على أن وجود القوات العسكرية والقواعد الأجنبية يشكّل العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.



وقال لافروف، رداً على أسئلة الصحافيين، إن أمن الخليج شكّل محور اهتمام خبراء العلوم السياسية على مدى العقود الماضية، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاق وتعزيز الشفافية تدريجياً في تبادل المعلومات المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية، إلى جانب تكثيف الإجراءات المشتركة لبناء الثقة.



وأوضح أن الإطار المقترح ينبغي أن يتيح انضمام أطراف إقليمية ودولية أخرى، من بينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى باكستان وتركيا.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان الاستقرار وتعزيز التقارب بين دول المنطقة، مؤكداً أن إيران تؤدي دوراً حاسماً في ترسيخ السلام الدائم.



وختم لافروف بالإشارة إلى أن التطورات والخيارات التي تتخذها دول المنطقة تؤكد ضرورة إنهاء وجود القوات العسكرية والقواعد الأجنبية فيها.