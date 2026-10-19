البرلمان المصري يؤجل مناقشة تقديم الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 تشرين الأول

أرجأ البرلمان المصري مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم الدفاعي إلى السعودية إلى الأسبوع المقبل بحسب صحيفة أخبار اليوم الرسمية، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين في اليمن على المملكة.



وأوردت صحيفة أخبار اليوم أن الجلسة المؤجلة منذ الأحد رُفعت "على أن يتم استكمال المناقشات يوم 26 تشرين الأول المقبل".