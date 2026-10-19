وزير الطاقة القطري يبحث مع وزير النفط الإيراني بالوكالة التعاون في مجال الطاقة

أفاد بيان قطري بأن وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة خلال اجتماع مع وزير النفط الإيراني بالوكالة حميد بورد في الدوحة.