رئيس وزراء الصين لنائب الرئيس الإيراني: مستعدون لتعزيز التبادل والتعاون مع طهران في مختلف المجالات

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أبلغ محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقائهما على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه بأنه ينبغي احترام سيادة كل الدول وأمنها.



ونقلت الوكالة عن لي قوله إن الصين مستعدة لتعزيز التبادل والتعاون مع إيران في مختلف المجالات.



وبحسب شينخوا، فإن لي دعا "كل الأطراف المعنية" إلى المضي نحو السلام، واستئناف الحوار والمفاوضات، وتسوية الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة السلام إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن.