ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع منه تحقيق فوز "ساحق" في الانتخابات الأسبوع المقبل، وذلك في مكالمة هاتفية بثها رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، غداة إعلان ترامب تأييده له.وفي المكالمة التي أتاح نتنياهو سماعها في مقطع فيديو نشره على منصة إكس، وصف ترامب بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير".