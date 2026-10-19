أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
7
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شهر عسل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
7
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
أخبار دولية
2026-10-19 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
أعلنت الشرطة في باريس فرض حظر تجوال جزئي ومنع التظاهرات في عدد من أحياء المدينة، في وقت تسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الأوضاع بعد أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقالت مديرية شرطة باريس إن حظر التجول الجزئي سيبدأ من الساعة 23,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين حتى الساعة 6,00 صباح الثلاثاء في أحياء عدة بالعاصمة الفرنسية.
كما حُظرت التظاهرات في عدد من أحياء باريس من الساعة 20,00 الإثنين حتى الساعة 6,00 صباحا الثلاثاء.
أخبار دولية
حظر تجوال
باريس
أعمال عنف
التظاهرات
التالي
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-11
تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الاعلام للجلسة المسائية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء
آخر الأخبار
2026-08-11
تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الاعلام للجلسة المسائية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء
0
آخر الأخبار
12:27
أ.ف.ب: إعلان فرض حظر تجوال في مدن بشمال فرنسا ليلتي الاثنين والثلاثاء
آخر الأخبار
12:27
أ.ف.ب: إعلان فرض حظر تجوال في مدن بشمال فرنسا ليلتي الاثنين والثلاثاء
0
آخر الأخبار
2026-08-12
رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء
آخر الأخبار
2026-08-12
رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء
0
آخر الأخبار
2026-09-03
تأجيل تسليم الأسرى الـ 4 من قِبَل الجانب الإسرائيلي للصليب الأحمر الدولي إلى الساعة 11 من صباح غد الجمعة
آخر الأخبار
2026-09-03
تأجيل تسليم الأسرى الـ 4 من قِبَل الجانب الإسرائيلي للصليب الأحمر الدولي إلى الساعة 11 من صباح غد الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:48
اليابان تطلق صاروخا في مهمة هي الأولى من نوعها لاستكشاف قمر المريخ
أخبار دولية
16:48
اليابان تطلق صاروخا في مهمة هي الأولى من نوعها لاستكشاف قمر المريخ
0
أخبار دولية
16:46
ترامب يقول إنه مستعد للقاء بوتين وشي في الصين
أخبار دولية
16:46
ترامب يقول إنه مستعد للقاء بوتين وشي في الصين
0
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
أخبار دولية
14:24
البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة
0
أخبار دولية
13:51
ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات
أخبار دولية
13:51
ترامب يتوقع نصرا "ساحقا" لنتنياهو في الانتخابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-07-25
23 مليون توقيع يطالب بإنهاء مشاركة الأرجنتين في كأس العالم
رياضة
2026-07-25
23 مليون توقيع يطالب بإنهاء مشاركة الأرجنتين في كأس العالم
0
آخر الأخبار
2026-04-15
الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف دراجة نارية في البابلية
آخر الأخبار
2026-04-15
الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف دراجة نارية في البابلية
0
أخبار دولية
2026-04-08
ستارمر يصل إلى السعودية في مستهل جولة خليجية ويرحّب بوقف إطلاق النار
أخبار دولية
2026-04-08
ستارمر يصل إلى السعودية في مستهل جولة خليجية ويرحّب بوقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
2026-05-12
سلام استقبل وفدا شمالياً ومحور البحث موضوع العفو العام... ريفي: نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية
أخبار لبنان
2026-05-12
سلام استقبل وفدا شمالياً ومحور البحث موضوع العفو العام... ريفي: نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
0
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
0
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
0
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
7
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
8
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More