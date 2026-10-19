حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء

أعلنت الشرطة في باريس فرض حظر تجوال جزئي ومنع التظاهرات في عدد من أحياء المدينة، في وقت تسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الأوضاع بعد أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ سنوات.



وقالت مديرية شرطة باريس إن حظر التجول الجزئي سيبدأ من الساعة 23,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين حتى الساعة 6,00 صباح الثلاثاء في أحياء عدة بالعاصمة الفرنسية.



كما حُظرت التظاهرات في عدد من أحياء باريس من الساعة 20,00 الإثنين حتى الساعة 6,00 صباحا الثلاثاء.

