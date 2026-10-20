وزارة الدفاع الروسية: استهداف سفن شحن ومركزين لوجستيين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام، أن الجيش الروسي استهدف ثلاث سفن شحن في ميناء ريني الأوكراني وسفينة شحن أخرى كانت في طريقها إلى أوديسا، كما استهدف مركزين لوجستيين في منطقة فولين وفي مدينة خميلنيتسكي.



وذكرت الوزارة أن كل السفن والمواقع المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.