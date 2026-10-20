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مقتل 3 أشخاص في غارة جوية روسية على منطقة كييف الأوكرانية
أخبار دولية
2026-10-20 | 01:45
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مقتل 3 أشخاص في غارة جوية روسية على منطقة كييف الأوكرانية
أفادت خدمة الطوارئ في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف عبر منصة تلغرام اليوم الثلاثاء بأن غارة جوية روسية وقعت خلال الليل وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في المنطقة.
وأوضحت الخدمة في المنشور أن القوات الروسية قصفت مبنى للإنتاج والتخزين، حيث تم إخماد حريق اندلع فيه لاحقا.
أخبار دولية
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