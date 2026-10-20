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زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام "ستارشيلد" والصواريخ الاعتراضية

أخبار دولية
2026-10-20 | 03:31
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زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام &quot;ستارشيلد&quot; والصواريخ الاعتراضية
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زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام "ستارشيلد" والصواريخ الاعتراضية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وناقش معه قضايا تتعلق بنظام الأقمار الاصطناعية العسكرية الأميركية "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا، وتأخير وصول الصواريخ الاعتراضية. 
     
وكشف زيلينسكي الذي من المقرر أن يصل إلى أوسلو لإجراء محادثات يشارك فيها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أنه أبلغ روبيو بضرورة إعادة تفعيل نظام "ستارشيلد"، مؤكدا الحاجة الماسة إلى صواريخ اعتراضية بالستية لحماية الأرواح. 

أخبار دولية

زيلينسكي

روبيو

ستارشيلد

الصواريخ الاعتراضية

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